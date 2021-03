per Mail teilen

Die Corona-Zahlen in der Region Stuttgart steigen weiter. Das geht aus den Inzidenzwerten hervor, die das Landesgesundheitsamt am Mittwochabend gemeldet hat. Eine Ausnahme – wenn auch auf hohem Niveau – macht der Kreis Göppingen. Dort ist der Inzidenzwert von 132,5 auf 121,2 gefallen. Nach wie vor hat der Landkreis Göppingen aber die meisten gemeldeten Infektionen pro 100.000 Einwohner in der gesamten Region Stuttgart. Dicht gefolgt vom Kreis Esslingen, wo die Zahl auf jetzt 120,4 gestiegen ist. Die wenigsten Corona-Fälle wurden nach wie vor im Kreis Böblingen registriert. Aber auch dort gibt es einen deutlichen Anstieg - auf jetzt 61,9.