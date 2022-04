Corona: Inzidenzwerte in der Region Stuttgart sinken leicht

per Mail teilen

In der Region Stuttgart sind seit Freitag mehr als 8.600 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das teilte das Landesgesundheitsamt mit. Acht weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die meisten Neuinfizierten wurden dabei mit mehr als 1.900 im Landkreis Esslingen gemeldet. Die vergleichsweise hohen Neuinfektionszahlen in der Region wie im ganzen Land sind darauf zurückzuführen, dass das Landesgesundheitsamt am Wochenende keine Daten mehr veröffentlicht. Die Inzidenzen gehen insgesamt weiter leicht zurück. Den niedrigsten Wert verzeichnet aktuell der Landkreis Ludwigsburg mit 805. Der Rems-Murr-Kreis hat die derzeit höchste Sieben-Tage-Inzidenz mit einem Wert von mehr als 1.300.