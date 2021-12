Steigende Zahlen: Knapp 1.500 Corona-Neuinfektionen in der Region

In der Region Stuttgart wurden von Dienstag auf Mittwoch 1.472 Corona-Neuinfektionen gemeldet, das sind gut hundert mehr als am Vortag. Stuttgart meldet dabei mit 505 die meisten neuen Fälle. Den Zahlen des Landesgesundheitsamtes zufolge starben sieben Menschen in der Region an oder mit einer Corona-Erkrankung. Die steigenden Fallzahlen vom Vortag setzen sich somit fort. Die Fachleute des Robert-Koch-Instituts erklären das auch mit den vorangegangenen Feiertagen, an denen in der Regel weniger getestet wird und weniger Erkrankungen gemeldet werden.

Während die Sieben-Tage-Inzidenzen in den Landkreisen Esslingen (217) und Böblingen (160) leicht sinken, steigen sie im Rems-Murr-Kreis (199), im Kreis Ludwigsburg (147) und im Kreis Göppingen (172) moderat an. Stärker entwickelt sich die Zahl in Stuttgart - vom Vortageswert 182 auf nun 212. Der landesweite Schnitt liegt bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 215.

Landesweit beeinflusst Omikron zunehmend das Infektionsgeschehen. Bislang wurden 1.788 Fälle der Virus-Variante übermittelt. Das sind knapp 500 mehr als am Vortag.