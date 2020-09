Am 14. September beginnt in Baden-Württemberg wieder die Schule. Wie sich die Stadt Stuttgart dafür in der Corona-Pandemie gewappnet hat, haben die Verantwortlichen am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mitgeteilt. Dabei hat Stuttgarts OB Kuhn bereits auch auf die Herbstferien geblickt und an die Bürger in der Stadt apelliert.