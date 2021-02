per Mail teilen

Für die Durchführung von Antigenschnelltests sucht das Stuttgarter Coronatestzentrum am Cannstatter Wasen ab sofort Studentinnen und Studenten, die bei der Durchführung der Tests in Zweier-Teams in Stuttgarter Schulen und Kindergärten unterstützen. Vorkenntnisse sind nicht von Nöten, es erfolgt eine Schulung durch das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Stuttgart. Die Studentinnen und Studenten erhalten einen Stundenlohn von 15 Euro.