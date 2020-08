Am Flughafen Stuttgart haben die freiwilligen Corona-Tests für Reiserückkehrer begonnen. Einige Passagiere, die sich testen lassen wollten, wurden zunächst abgewiesen. Offenbar zu unrecht.

Passagiere, die am Montagvormittag in Stuttgart gelandet sind, haben die kostenlosen Tests weitgehend begrüßt. Die ersten Tests verliefen zügig. Zu einem großen Andrang kam es zunächst nicht.

Sozialministerium: Tests nicht nur für Rückkehrer aus Risikogebieten

Allerdings gab es Verwirrung darum, wer sich testen lassen darf. Zunächst hieß es, dass die Tests für Passagiere aus Risikogebieten seien. Passagiere beispielsweise von der Baleareninsel Mallorca wurden am Montagvormittag abgewiesen. Bei einer Pressekonferenz am Montagmittag sagte dann Ministerialdirektor Wolf-Dietrich Hammann vom Sozialministerium, die Tests seien für alle Passagiere.

Die Tests sind bislang freiwillig, im Laufe der Woche sollen sie für Rückkehrer aus Risikogebieten allerdings verpflichtend werden. Dann soll gelten: Der Test muss innerhalb von 48 Stunden vor der Einreise oder binnen 72 Stunden nach der Einreise durchgeführt werden, also nicht zwangsläufig am Flughafen. Bis ein negatives Ergebnis da ist, muss man in Deutschland in häusliche Quarantäne, teilte das Sozialministerium am Montag mit.

Die Kosten für die freiwilligen Tests werden bis auf Weiteres vom Bund und den Ländern übernommen. Die medizinischen Aufgaben leisten das Airport Medical Center gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Sie kümmern sich um das ärztliche Personal und das Material für die Proben.

Rund 1.000 Tests erwartet

Das Testzentrum befindet sich direkt neben Terminal 1. Es hat 20 Testplätze. Ärzte und Rettungssanitäter der Kassenärztlichen Vereinigung nehmen Abstriche und testen. Je zwei Mitarbeiter des Bodenpersonals assistieren in zwei Schichten. In Stuttgart rechnet man mit durchschnittlich 1.000 Tests pro Tag. Mit deutlich weniger Andrang rechnet man in den mobilen Corona-Teststellen an den Flughäfen Karlsruhe und Friedrichshafen. Dort können sich flugreisende Rückkehrer ebenfalls kostenlos testen lassen.

Verkehrsminister: Auch an Bahnhöfen soll künftig getestet werden

Im Lauf der Woche sollen weitere Testzentren eingerichtet werden, unter anderem an Bahnhöfen, an der Autobahn 5, teilte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) bei einem Besuch des neuen Testzentrums am Montagmittag mit.