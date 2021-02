Der Rems-Murr-Kreis und die Stadt Ludwigsburg kritisieren die Teststrategie des Landes für Beschäftigte in Kitas und Schulen. Man brauche zum Schulstart in einer Woche Strukturen, die auch funktionieren, Tests zu versprechen reiche nicht, sagte der Landrat des Rems-Murr-Kreises Richard Sigel (parteilos). Der Landkreis richtet nun eine eigene Internetseite ein, auf der alle Schnelltest-Angebote von Apotheken oder Ärzten zu finden und zu buchen sind, heißt es in einer Mitteilung. Auch die Stadt Ludwigsburg kritisiert die Schnellteststrategie als unzureichend. Oberbürgermeister Matthias Knecht (parteilos) möchte mobile Testteams direkt in Kitas und Schulen schicken. Er fordert die Landesregierung auf, die Kosten dafür zu erstatten.