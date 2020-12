Landesweit sind innerhalb eines Tages erneut mehr als 2.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden - jeder vierte registrierte Neuinfizierte kommt aus der Region Stuttgart, also rund 500 neue Fälle. Die höchste Zahl an Neuinfektionen in der Region gibt es im Landkreis Ludwigsburg mit 141 neu infizierten Personen, geht aus einer Mitteilung des Landesgesundheitsamts am Dienstagabend hervor. Mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 105,6 steht der Landkreis aber am besten da in der Region. Zum Vergleich: Im Rems-Murr-Kreis liegt der Wert aktuell bei 146,8. In Stuttgart wurden 116 Neuinfizierte gemeldet bei einem Inzidenzwert von 139. Der Grenzwert liegt bei 50 Neuinfektionen pro Hunderttausend Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Diesen Wert wollen alle Kommunen unterschreiten.