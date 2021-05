Die Stadt Stuttgart hat untersucht, in welchen Vierteln es überdurchschnittlich viele Corona-Infektionen gibt. Am Mittwoch hat sie das Ergebnis vorgestellt und Konsequenzen angekündigt.

Die Studie zeigt, dass sich das Coronavirus besonders in sozial schwachen Bezirken ausgebreitet hat. Überdurchschnittlich viele Fälle gibt es demnach in den Stadtbezirken Mühlhausen, Feuerbach, Zuffenhausen und Bad Cannstatt.

Vergleichsweise mehr Fälle in Obertürkheim und Mühlhausen als in Sillenbuch und Möhringen

Auf Ebene der Stadtviertel falle auf, dass insbesondere entlang des Neckars von Obertürkheim bis Mühlhausen besonders viele Infektionen gemeldet wurden. Vergleichsweise wenige Ansteckungen gibt es hingegen beispielsweise in Sillenbuch, Möhringen und Vaihingen.

Beengte Wohnverhältnisse und benachteiligte Bevölkerungsgruppen

Je strukturschwächer ein Viertel ist, desto mehr Infektionen gibt es laut Studie. Entscheidende Faktoren seien beengte Wohnverhältnisse und ein hoher Anteil an benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Aber auch Umwelteinflüsse wie etwa ein hoher Lärmpegel in der Umgebung spiele eine Rolle, so Markus Niedergesäss, Mitautor der Studie.

„Wir werden kurzfristig gerade in strukturschwachen Stadtvierteln unsere Aufklärungskampagne intensivieren und erforderliche Maßnahmen einleiten." Alexandra Sußmann, Sozialbürgermeisterin in Stuttgart

Es komme bei der Eindämmung der Pandemie auf wirklich jeden an, sagte die Stuttgarter Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann bei der Vorstellung am Mittwoch. In den Vierteln soll es gezielte Impfkampagnen geben, außerdem kündigte die Bürgermeisterin an, noch enger mit Hausärzten und Trägern von Gemeinschaftsunterkünften zusammenzuarbeiten.