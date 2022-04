In mehreren Städten und Gemeinden in der Region gab es Montagabend bei sogenannten Corona-Spaziergängen Protest gegen die Pandemie-Maßnahmen. Die Kundgebungen blieben aber nach ersten Polizeiangaben friedlich. Allein im Stuttgarter Stadtgebiet wurde demnach an drei unterschiedlichen Örtlichkeiten protestiert. Aber auch in den Landkreisen der Region gab es mehrere Orte, an denen Spaziergänge stattfanden. Im Kreis Göppingen war vor allem die Stadt Göppingen selbst von Protestaktionen betroffen.