Die Mitarbeitenden der Thieme Gruppe sollen eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von jeweils 500 Euro erhalten. Das gab das Stuttgarter Unternehmen bekannt. Mit der Zahlung wolle man den Mitarbeitenden für ihren großen Einsatz während der vergangenen Monate in der Corona-Pandemie danken, hieß es in einer Mitteilung am Montag. Die 500 Euro seien für alle der rund 1.000 Mitarbeitenden weltweit und unabhängig von der Kaufkraft in den jeweiligen Ländern, denn gerade in den USA, Indien und Brasilien seien die Menschen von der Pandemie besonders betroffen. Die Stuttgarter Thieme Gruppe ist ein Verbund aus Wissenschaftsverlagen, Medien- und Dienstleistungsunternehmen.