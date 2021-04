Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) hat eine Eilentscheidung getroffen - die Stadt beschafft 120.000 Selbsttest-Kits für Kitas. Die Stadt sieht Eile geboten. Denn seit Jahresbeginn wurden bisher jeweils mehr als 100 Erzieherinnen und Erzieher sowie Kita-Kinder in fast hundert Kindergärten positiv getestet, teilte die Stadt Stuttgart am Mittwoch mit. Die 7-Tage-Inzidenz liege in der Altersgruppe von drei bis fünf Jahren über 150. Für die Beschaffung der Selbsttest-Kits für 30.000 Kinder schießt die Stadt zunächst 745.000 Euro vor, setzt aber auf eine Kostenübernahme durch das Land. Die Kits sollen in der Woche nach Ostern ausgeliefert werden können.