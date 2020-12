Bei einer Schnelltest-Aktion vor Weihnachten können sich von Mittwoch an in Region und Land etwa 80.000 Menschen auf das Coronavirus hin testen lassen. Kurzentschlossene dürften es aber schwer haben, noch einen Test zu bekommen. Laut Deutschem Roten Kreuz und anderen Hilfsorganisationen sind fast alle Termine bereits vorab vergeben. Nur an einzelnen Test-Stationen sei keine Voranmeldung nötig. Dort kann es aber laut DRK zu langen Wartezeiten kommen. Im Kreis Esslingen beispielsweise bieten die Malteser Test-Möglichkeiten an, etwa in Kirchheim/Teck aber nicht in Esslingen. Dort gibt es aber kostenlose Schnelltests der Johanniter. Helfer des DRK und einige Ärzte werden am Mittwoch und an Heiligabend unter anderem im Kreis Göppingen im Einsatz sein. Die Schnelltest-Aktion ist vor allem für Menschen, die gefährdete Angehörige besuchen wollen.