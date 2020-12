In der Rems-Murr-Klinik in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) sind 32 Menschen mit einer Corona-Infektion entdeckt worden - 25 Patienten und sieben Mitarbeiter. Die Infektionen sind auf den Bereich der Unfallchirurgie begrenzt. 20 Patienten sind stationär aufgenommen, fünf weitere Patienten und die Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne, teilten die Rems-Murr-Kliniken am Mittwoch mit. Insgesamt seien sieben Patienten behandlungsbedürftig. Alle Patienten der Klinik in Schorndorf würden jetzt bei der Aufnahme und einmal pro Woche getestet, alle Besucher vor jedem Besuch in Schorndorf. Das Landratsamt Göppingen meldete am Mittwoch vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages. Aktuell könne das Virus in acht Pflegeheimen im Landkreis nachgewiesen werden, 79 Bewohner und Pflegekräfte seien positiv getestet.