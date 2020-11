Was mit einem Anruf begann, endete für SWR-Moderator Lennert Brinkhoff in einer zwölftägigen Corona-Quarantäne. Er wird als sogenannte Kontaktperson der Kategorie I eingeordnet. Das Gesundheitsamt erreicht er nicht. Ein Erfahrungsbericht.

Mittwoch, der 21. Oktober. Ein guter Freund ruft mich an und sagt mir, dass er positiv getestet wurde. Covid-19. Das gleiche gilt für seine Freundin. Beide, um die dreißig Jahre alt, hatten seit Sonntagabend Symptome. Fieber. Sogar Schüttelfrost. Da ich im Zeitraum von 48 Stunden vor dem Auftreten der Symptome Kontakt zu ihm hatte, gehöre ich zur Kategorie I. Wir haben gemeinsam Fußball geschaut. Nebeneinander.

Ich begebe mich nach kurzer Recherche in häusliche Quarantäne. Sprich in meine Wohnung. Ich lebe dort allein, was die Situation vereinfacht. Durch die schnelle Warnung von meinem "Quellfall", wie es das Robert-Koch-Institut benennt, kann ich die nächsten Schritt einleiten. Ich schaue beim Gesundheitsamt online nach, was zu tun ist und schicke eine Mail an covid-kontakt@stuttgart.de.

Automatische Antwort vom Gesundheitsamt

Die Antwort kommt automatisch. Ganz schnell. Ich werde darin über meine Situation informiert: Häusliche Trennung, räumliche Trennung wenn nötig und regelmäßiges Fieber messen, im Idealfall in Form eines Quarantäne-Tagebuchs. Meine Nachbarn besorgen mir ein Infrarot-Thermometer. Die Ergebnisse liegen in den zwölf Tagen immer rund um 36,4 Grad Celsius.

Am Ende der Mail werde ich gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. Da tönen bei mir erstmals die Alarmglocken. Der Fragebogen befindet sich in einer PDF-Datei, die man sich herunterladen kann. Erläuterungen gibt es nicht. In der ersten Spalte soll ein "Indexfall" eingetragen werden. Es wird kompliziert. Es folgen weitere Zeilen, die man nicht ausfüllen kann.

Durch Telefonate mit anderen betroffenen Freunden kommen wir auf die Idee, dort den Namen des Infizierten einzutragen. Bei den Angaben danach geht es um mich. Der Fragebogen hat große Schwächen.

Der Fragebogen der Stadt Stuttgart für Quarantäne-Betroffene. SWR

Zwölf Tage niemand beim Gesundheitsamt erreichbar

Als ich den Fragebogen abgeschickt habe, versuche ich es parallel schon zum siebten oder achten Mal telefonisch. Beim Gesundheitsamt (0711/216-59309) geht nichts. Soviel vorab: Ich werde unter dieser Nummer auch in den folgenden zwölf Tagen niemanden erreichen. Da ich jetzt viel Zeit habe, schreibe ich den Pressesprecher der Stadt Stuttgart, Sven Matis, auf Twitter an. Ich teile ihm die Probleme mit Hotline und Fragebogen mit.

@svmatis @stuttgart_stadt Gerne konkretisiere ich das: Der per Auto-Antwort versendete Bogen „kontaktperson-ermittlung“ fordert gleich im ersten Punkt einen „Indexfall“. Ohne weitere Erklärung. Ist das für Menschen mit niedrigem Bildungs-Niveau oder Sprach-Barrieren der richtige Weg? Ich bezweifle das. Lennert Brinkhoff, Twitter, 22.10.2020, 13:55 Uhr

Er reagiert immerhin auf das Thema Fragebogen. Geändert hat sich bis heute daran nichts. Und die Hotline ist für mich eine Sackgasse. Eine Frauenstimme fragt nach dem Anruf-Grund: "Herzlich Willkommen beim Gesundheitsamt Stuttgart. Wie kann ich Ihnen helfen?" Ich antworte: Quarantäne. Manchmal auch Covid. Es folgt die Ankündigung, dass kein Mitarbeiter frei ist oder der Anruf außerhalb der Geschäftszeiten erfolgt.

Geschäftszeiten Gesundheitsamt Stuttgart Montag bis Donnerstag, 9h bis 16h Freitag, 9h bis 12h Wochenende, geschlossen

Eine Hotline als Endstation. Keine weiteren Infos, keine Ratschläge oder auf Band gesprochene Erklärungen. Einsprachige Funkstille. Während erste Freunde von mir tatsächlich nach zwei oder drei Tagen (Kontaktpersonen Kategorie I) einen Anruf erhalten, bleibt dieser bei mir aus. Am Samstag, den 24. Oktober, bekomme ich um 13:04 Uhr eine Mail. Darin wird mir erklärt, was ich auch durch Beratung bei meinem Arbeitgeber SWR schon weiß.

Bitte der Stadt Stuttgart SWR

Der angekündigte Brief kommt nicht. Montag bis Mittwoch habe ich noch Hoffnung und bleibe geduldig. Am Freitag (30. Oktober) frage ich vorsichtig nach, unter der genannten Adresse. Allein für meinen Arbeitgeber wäre dieses Schreiben wichtig. Ich war zwar nur einen Tag krank geschrieben, konnte die restliche Zeit im Homeoffice arbeiten, trotzdem wäre diese offizielle Anordnung sicher hilfreich.

Stichwort hilfreich:

Hinweis des Gesundheitsamts Stuttgart SWR

Von dieser Adresse kam die Mail. Man soll nicht direkt antworten, aber an diese Adresse schreiben. Dazu die zwei verschiedenen Nummern, die in die gleiche Sackgasse führen. Der gute Freund von mir, der inzwischen wieder gesund seinem Lehrerjob nachgeht, bekam übrigens erst nach zwei Tagen einen Anruf, um seine Kontaktpersonen zu nennen. Zudem musste er den von mir genannten Fragebogen nochmal telefonisch ausfüllen. Das hatte er zwei Tage vorher bereits getan.

Amt erfährt das Ergebnis nicht

Ich selbst habe mich mit Unterstützung meiner Hausärztin testen lassen. Im Test-Zentrum auf dem Cannstatter Wasen. Das lief super. Der Termin war online schnell gebucht, vor Ort konnte ich im Auto getestet werden. Die Überweisung lag vor. Das Ergebnis kam spät. Nach 60 Stunden, am späten Sonntagabend hatte ich es. Negativ. Beruhigend für mich und andere Kontaktpersonen. Die Quarantäne aber bleibt unverändert. Die Corona-Warn-App kennt mein Ergebnis, das Amt kennt es nicht.

Ich habe mich vom ersten Tag an die Regeln gehalten, wurde damit aber ziemlich allein gelassen. Wenn ich keinen Gesundheitsmanager im SWR hätte, die Möglichkeit zuhause zu arbeiten oder krank gemeldet zu sein, wenn ich nicht alleine wohnen würde, dann wird dieses Prozedere zur hausgemachten Infektionskette. Nicht alle werden sich selbst in Quarantäne begeben, komplizierte Fragebögen ausfüllen, auf Hotlines warten.

Was machen bildungsferne Schichten?

Menschen mit Sprach-Defiziten, die aus einer anderen Bildungsschicht kommen, oder abhängig von ihrem kurzfristigen Einkommen sind, was machen die? Was machen Eltern mit zwei, drei schulpflichtigen Kindern, wenn sie das Amt nicht erreichen? Ich glaube, dass in den Monaten zwischen Mai und September viel Zeit zur Verfügung stand. Genug Zeit für eine Optimierung.

Ich würde mir einen verständlichen Online-Fragebogen wünsche, eine Hotline, die zumindest beim fünften Versuch erreichbar ist, eine Warteschleife hat und der Situation angepasste Sprechzeiten. Eine Pandemie macht freitags um 12 Uhr nicht Feierabend. Auch am Wochenende nicht. Ich habe großen Respekt für die Mitarbeiter beim Gesundheitsamt. Aber viele Menschen, Unternehmen, Kultureinrichtungen mussten sich der extremen Situation anpassen.

Dann muss es das Gesundheitsamt der Stadt Stuttgart auch. Amtliches Schweigen ist in dieser Situation fehl am Platze.