Viele unangemeldete Corona-Proteste in der Region Stuttgart

In einigen Kommunen in der Region Stuttgart hat es am Montagabend unangemeldete Proteste gegen die geltenden Coronaregeln gegeben. Schwerpunkt waren die Landkreise Ludwigsburg und Böblingen. Allein in Ludwigsburg waren es über 500 Teilnehmer, genauere Zahlen nennt die Polizei nicht mehr. Ebenfalls über 500 Demonstranten seien auch in Vaihingen/Enz und Sindelfingen (beide Kreis Böblingen) zusammen gekommen. Darüber hinaus habe es in 38 weiteren Kommunen in den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen unangemeldete Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen gegeben.

Auch in Stuttgart trafen sich am Abend im gesamten Stadtgebiet Bürger zu Corona-Demonstrationen. Die Proteste waren über das ganze Stadtgebiet verteilt, von der Stadtmitte bis hin zu den äußeren Stadtteilen, so die Polizei. Vielerorts Protest gab es auch in Kommunen im Kreis Esslingen, darunter Esslingen selber und Nürtingen. Laut Polizei blieb es überall ruhig. Gegenveranstaltungen gab es in Sindelfingen und Göppingen.