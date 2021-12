Patienten in der Region Stuttgart werden verlegt - Triage-Team im Klinikverbund Südwest

Die Corona-Lage in den Krankenhäusern spitzt sich weiter zu. Alarmierende Meldungen kommen zum Beispiel aus Ludwigsburg, Böblingen und Esslingen. Der Klinikverbund Südwest hat einen dramatischen Aufruf.

Die Sorgen im Klinikverbund Südwest sind groß: Stand Mittwoch sind dort 60 von 61 Intensivbetten belegt gewesen - 22 davon mit schwerkranken Corona-Patienten, teilte ein Kliniksprecher dem SWR mit. Nach Angaben des Landratsamts in Böblingen sind an den verschiedenen Standorten des Klinikverbunds Südwest - unter anderem in Böblingen, Sindelfingen und Leonberg - Triage-Teams gebildet worden. Diese sollen die ethisch schwierigen Entscheidungen treffen, wer prioritär behandelt wird.

"Wir bereiten uns natürlich vor Ort auf Worst-Case-Szenarien vor."

"Eine abgestufte Triage im Hinblick auf qualitative Abstufungen in der Behandlung findet seit Wochen tagtäglich bereits bundesweit statt", so der Sprecher des Klinikverbunds Südwest auf SWR-Anfrage. "Das fängt an bei Notfallpatienten, die vermehrt Zeit auf der Straße in Rettungswägen verbringen und der Notarzt auf der Suche nach aufnehmenden Kliniken ist bis hin zu verzögerten Verlegungen von beispielsweise Covid-19-Patienten an spezialisierte Ecmo-Einheiten, die mittlerweile bundesweit ebenfalls knapp werden." Ecmo-Maschinen sind künstliche Lungen, mit denen Patienten mit Lungenversagen beatmet und mit Sauerstoff versorgt werden.

Am Donnerstag hat der Klinikverbund Südwest in einer schriftlichen Mitteilung außerdem zur Unterstützung in den Kliniken aufgerufen und sucht medizinische Helferinnen und Helfer.

"Da als erstes die Beatmungskapazitäten an ihre Grenzen kommen, werden ganz besonders Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte mit Intensiverfahrung benötigt."

"Gesucht werden aber auch alle anderen potentiellen Unterstützer, wie zum Beispiel Mitglieder des Rettungsdienstes, Sanitäter, Pflegekräfte oder Ärzte, die momentan außer Dienst oder in Rente sind, Studierende der Medizin, Medizinische Fachangestellte, medizinisch-technische Assistenten, pharmazeutische Fachkräfte." Auch Reinigungs- und Sicherheitskräfte für die Kliniken seien gesucht. Die Kontaktaufnahme erfolgt über den Klinikverbund Südwest.

Der Böblinger Landrat Roland Bernhard (parteilos) kritisierte die Impfskepsis in allen gesellschaftlichen Schichten, das sei "enttäuschend". Es führe dazu, dass Patientenverlegungen im Klinikverbund Südwest an der Tagesordnung seien.

In der Regionalen Kliniken Holding (RKH) mit Sitz in Ludwigsburg erwarten die Verantwortlichen bis mindestens Weihnachten weiter ansteigende Fallzahlen von Covid-Patienten. Selbst wenn ein "Lockdown light" kurzfristig von der Politik beschlossen würde, würden die Auswirkungen erst nach zwei, eher drei Wochen auf den Intensivstationen spürbar sein, so RKH Klinikgeschäftsführer Jörg Martin am Donnerstag.

Priorisierung bei Behandlungen im Krankenhaus Ludwigsburg

Derzeit werden in den RKH Kliniken an allen Standorten 115 Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt, ähnlich viele wie in den vergangenen Tagen. Die Auslastung habe sich auf einem hohen Niveau stabilisiert. Die Zahlen seien aber zu hoch, um von einer Priorisierung bei der Behandlung wegzukommen. Von einer Triage wollte Götz Geldner, Intensivchef am Klinikum Ludwigsburg und Koordinator der intensivmedizinischen Kapazitäten in Baden-Württemberg, zwar nicht sprechen. Aber es würden durchaus Patienten unterhalb des gewohnten Standards behandelt. So würden Beatmungspatienten nicht immer auf der Intensivstation behandelt und nicht für jeden Intensivpatienten gebe es auch eine speziell ausgebildete Intensiv-Pflegekraft. "Wir bereiten uns im Land bis Weihnachten auf ernsthafte Probleme und Einschnitte dann auch in der Notfallversorgung vor", so Geldner.

Auch im Klinikum Esslingen ist die Lage weiter angespannt. Eine Sprecherin bestätigte, dass erste Patienten bereits verlegt werden mussten. Mit Stand vom Mittwoch werden zehn Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Um mehr Kapazitäten für schwere kranke Corona-Patienten zu schaffen, schult das Klinikum Esslingen nach eigenen Angaben derzeit Pflegepersonal für die Intensivstation.