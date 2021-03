Die Polizei hat in Böblingen eine Corona-Party aufgelöst. Nach offiziellen Angaben hatten sich in einer Wohnung in der Nacht zum Sonntag mehr als 15 Personen aufgehalten, um zu feiern. Bei einem Gast fand die Polizei mehrere Marihuana-Päckchen, die er vermutlich verkaufen wollte. Ein anderer Gast reagierte so aggressiv, dass er festgenommen wurde. Alle Gäste müssen nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen.