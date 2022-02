Pandemie macht Tourismusunternehmen Biblische Reisen schwer zu schaffen

Wie viele andere Reiseanbieter hat die Pandemie auch das ökumenische Tourismusunternehmen Biblische Reisen mit Sitz in Stuttgart hart getroffen. Der Umsatz brach ein, viele Beschäftigte mussten gehen. In den Pandemiejahren 2020 und 2021 sei der Umsatz auf knapp zehn Prozent des Niveaus der Vorjahre gesunken, teilte die Geschäftsführung am Dienstag mit. Die Zahl der Beschäftigten halbierte sich. Das Unternehmen habe mit Überbrückungshilfen und einem Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau überlebt, hieß es. Für dieses Jahr hofft das Unternehmen wieder auf deutlich steigende Umsätze. Biblische Reisen versteht sich als kirchennah, ist aber finanziell unabhängig. Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen.