Im Vorfeld gab es einige Verwirrung: Nun kommen die lang ersehnten Öffnungen in Stuttgart und dem Kreis Göppingen. Doch noch nicht alle können oder wollen aufmachen.

Am Donnerstag werden die entsprechenden Maßnahmen in Stuttgart und im Landkreis Göppingen gelockert. Das heißt – Restaurants und Hotels dürfen unter Auflagen wieder Gäste empfangen sowie Kultur‐ und Freizeiteinrichtungen – allerdings im ersten Öffnungsschritt überwiegend nur im Freien. Die neuen Freiheiten auskosten kann, wer geimpft, genesen oder getestet ist.

Das ändert sich

Corona-Regeln in Landkreisen mit Inzidenz unter 100 Die Gastronomie darf zwischen 6 und 21 Uhr öffnen. Innen gilt eine Personenbegrenzung, außen nicht.

darf zwischen 6 und 21 Uhr öffnen. Innen gilt eine Personenbegrenzung, außen nicht. Touristische Übernachtungen sind wieder erlaubt. Voraussetzung ist ein negativer Test alle drei Tage oder ein Impf-/ Genesungsnachweis

sind wieder erlaubt. Voraussetzung ist ein negativer Test alle drei Tage oder ein Impf-/ Genesungsnachweis Auch Reisebusse, Ausflugsschiffe oder Seilbahnen können begrenzt wieder starten.

oder können begrenzt wieder starten. Die nächtliche Ausgangssperre entfällt .

. Die Kontaktbeschränkungen werden gelockert: Es dürfen sich maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen Kinder bis einschließlich 13 Jahre sowie Genesene und Geimpfte werden nicht mitgezählt. Paare zählen als ein Haushalt.

aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen Kinder bis einschließlich 13 Jahre sowie Genesene und Geimpfte werden nicht mitgezählt. Paare zählen als ein Haushalt. Der Einzelhandel kann "Click&Meet" anbieten oder eine begrenzte Kundenanzahl auch ohne Terminbuchung begrüßen. Voraussetzung ist ein negativer Test alle drei Tage oder ein Impf-/ Genesungsnachweis.

kann "Click&Meet" anbieten oder eine begrenzte Kundenanzahl auch begrüßen. Voraussetzung ist ein negativer Test alle drei Tage oder ein Impf-/ Genesungsnachweis. Kulturveranstaltungen im Freien sind möglich mit 100 Besuchern.

sind möglich mit 100 Besuchern. Veranstaltungen zur Religionsausübung sind ohne Anmeldung erlaubt.

sind ohne Anmeldung erlaubt. Sport im Freien ist mit maximal 20 Personen erlaubt.

Freien ist mit maximal 20 Personen erlaubt. Die Außenbereiche von Schwimmbädern sowie Badeseen können öffnen.

können öffnen. Tiersalons und Tierfriseure dürfen öffnen.

dürfen öffnen. Museen, Gedenkstätten, Bibliotheken, Büchereien sowie Zoos und botanische Gärten dürfen öffnen.

sowie und dürfen öffnen. Freizeiteinrichtungen (zum Beispiel Minigolfanlagen) können im Freien von Gruppen bis 20 Personen genutzt werden.

Stuttgarts Oberbürgermeister Nopper mahnt weiter zur Vorsicht

"Uns allen fällt ein Stein vom Herzen. Nach mehr als sechs Monaten Lockdown haben wir nun eine Perspektive und können erstmals wieder umfassend lockern", sagte Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU). "Mich freut es für alle Bürgerinnen und Bürger, wenn die tiefgreifenden Einschränkungen Stück für Stück ein Ende nehmen, und mich freut es gerade auch für alle Beschäftigten in der Gastronomie und der Hotellerie, wenn sie jetzt teilweise wieder ihrer Arbeit nachgehen können. Und endlich können wir auch wieder – wenn auch noch stark eingeschränkt – Kultur genießen." Gleichzeitig mahnte Oberbürgermeister Nopper, jetzt nicht unvorsichtig zu werden: Abstands- und Hygieneregeln seien weiter einzuhalten. Ursprünglich hatte die Stadt Stuttgart bereits vergangenen Montag lockern wollen und von einem "Pfingstwunder" gesprochen, wurde dann aber aus formellen Gründen vom baden-württembergischen Sozialministerium zurückgepfiffen.

Alkoholverbot in Stuttgart wird ausgeweitet

Zwar muss man von Donnerstag an nicht mehr vor 22 Uhr nach Hause – die Ausgangssperre ist aufgehoben – doch die Gastronomie darf erstmal nur bis 21 Uhr öffnen und auch dem Feiern nach Ende des Gastro-Services der Stadt wird eingeschränkt: Das Alkoholverbot geht in die Verlängerung. Und die Stadt verkündet, dass weitere Orte dazu kommen: der Bereich rund um die Grabkapelle auf dem Rotenberg sowie der Bereich rund ums Römerkastell. Das Verbot gilt zwischen 22 Uhr bis 6 Uhr. Im Kreis Göppingen sei nichts im Zusammenhang mit dem Alkoholverbot geplant, heißt es vom Landratsamt.

Bereits nachdem in Stuttgart zunächst wieder Click&Meet möglich war, war die Königstraße in der Stuttgarter Innenstadt bereits wieder belebter. SWR Katharina Kurtz

Strenge Regeln bei Wiederöffnung der Gastronomie

Und auch die Regeln für die Gastronomie sind streng. Neu hinzu kommt, dass Gäste negative Corona-Tests vorlegen müssen. Die Leiterin des Stuttgarter Amtes für öffentliche Ordnung, Dorothea Koller, meint, dass es einige Zeit dauern könnte, bis die neuen Abläufe in den Betrieben routiniert umgesetzt werden können.

"Ich nenne es die drei "G"s – man braucht überall einen Nachweis, dass man voll getestet ist, genesen ist oder geimpft. Das ist neu – das wird sicher auch einige Mühe machen, bis das überall routiniert läuft."

Viele Gastronomen sind trotz der Einschränkungen froh, dass sie nach knapp sieben Monaten wieder Gäste empfangen dürfen. Die Vorbereitungen in der Küche laufen schon seit Tagen, auch im Stuttgarter Wirtshaus Paulaner. Man habe extra zwei Leute mehr angestellt, um zu kontrollieren, wer geimpft, getestet oder genesen ist und wie viele Haushalte an einem Tisch sitzen. Ein Mehraufwand, den die Betriebe erstmal allein stemmen müssen. Aber es haben sich schon viele Gäste angekündigt, so Steve Finsterbusch vom Wirtshaus Paulaner in Stuttgart.

Nicht jeder Wirt aber ist bereit, das finanzielle Risiko der Wiederöffnung direkt einzugehen. Dario Oreč, Geschäftsführer des Gasthaus Bären in Stuttgart, traut der Inzidenz noch nicht. Er wolle bis Mitte Juni abwarten, ob die 7-Tage-Inzidenz wirklich stabil unter 100 bleibe, bevor er die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit hole. Dass man nur nach kurzer Zeit wieder schließen müsse, wie es in der Modellstadt Tübingen der Fall war, wolle er auf jeden Fall vermeiden, so Oreč.

Öffnungen für Kultur- und Sportbegeisterte in Stuttgart und Göppingen

Auch die Museen dürfen ihre Tore wieder öffnen. Kultureinrichtungen wie das Naturkundemuseum, das Kunstmuseum oder das Weissenhofmuseum in Stuttgart öffnen am Donnerstag. Kulturbegeisterte in Göppingen müssen sich mit ihrem Besuch in Museen oder der Kunsthalle in Göppingen noch bis Freitag gedulden. Auch hier ist die Anzahl der erlaubten Besucherinnen und Besucher – wie beim Shoppen im Geschäft – beschränkt: auf eine Person je 20 Quadratmeter.

Auch Sportbegeisterte kommen wieder mehr auf ihre Kosten. "Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport" ist in Sportanlagen außen wieder für bis 20 Personen erlaubt. Um welche Sportart es sich dabei handelt, ist erst einmal egal, wichtig ist, dass der Sport kontaktarm ausgeübt wird. Birgit Janik, Geschäftsführerin für Sportbetriebe beim MTV Stuttgart, einem der größten Breitensportvereine in der Region, erklärt, dass es Vorgaben der Verbände gebe und man jetzt versuche, Partnerübungen und Gruppenübungen zu vermeiden und so Einzeltraining zu ermöglichen. Normaler Sportbetrieb in Volleyball, Basketball oder Fußball sei aber so nicht möglich. Dass jetzt aber Erwachsene und größere Gruppen im Freien gemeinsam Sport machen dürfen, sei schon eine große Erleichterung.

Positives erstes Fazit nach Lockerungen im Kreis Böblingen

Geselliges Beisammensein im Biergarten in Böblingen. SWR Foto: Jochen Bruche

In Böblingen gilt die Lockerungen schon seit dem letzten Wochenende. Viele Restaurantbesitzer ziehen hier ein positives erstes Fazit, so Thomas Heiling, Gastronom und Vorsitzender der Fachgruppe Gastronomie des Hotel- und Gastronomieverbandes DEHOGA Baden-Württemberg.

"Wir sind alle sehr zufrieden. Es war ein sehr emotionaler Moment für uns alle – auch vom Hörensagen von meinen Kollegen – nach so vielen Monaten wieder persönlich Gäste begrüßen zu dürfen."

Und trotz der Öffnungen sei die Inzidenz im Kreis Böblingen auf unter 50 gefallen. "Damit haben wir bewiesen, dass wir Hygiene können und dass wir bestens drauf vorbereitet waren. Die Gästezahl, der Zulauf hat es uns auch bewiesen, dass es den Kunden genauso ging wie uns und dass sie froh sind, auch endlich wieder bei uns einkehren können – natürlich mit Abstand, wie es sich gehört“, so Thomas Heiling.

Am Freitag darf voraussichtlich auch der Landkreis Esslingen lockern. Die Kreise Ludwigsburg und Rems-Murr können wohl frühestens kommende Woche mit mehr Freiheiten rechnen.