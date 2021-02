per Mail teilen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt. Das wirkt sich jetzt auch auf die Krankenhäuser aus. In den RKH Kliniken mit Sitz in Ludwigsburg geht die Zahl der Corona-Patienten weiter zurück. Im Klinikum Esslingen sowie in Ludwigsburg und Bietigheim können wegen der guten Entwicklung wieder mehr Operationen und ambulante Behandlungen angeboten werden.