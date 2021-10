Corona-Neuinfektionen in der Region legen leicht zu

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region Stuttgart legt weiter leicht zu. In den meisten Landkreisen steigt die 7 Tage Inzidenz im Vergleich zu vor einer Woche. Die Ausnahme ist die Stadt Stuttgart. Dort sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 100,7. Vor einer Woche lag sie noch bei 115. Ansonsten legt des Infektionsgeschehen in der Region Stuttgart weiter zu. So liegt die 7 Tage Inzidenz im Landkreis Esslingen bei 87 und im Rems-Murr-Kreis bei 127. Vier weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion im Verlgeich zum Vortag. Die Sieben-Tage- Hospitalisierungsinzidenz in Baden-Württemberg liegt bei 2,79.