Region Stuttgart: Mehr als 1.500 neue Corona-Fälle

Die Zahl der neuen Corona-Fälle in der Region Stuttgart nimmt weiter sprunghaft zu. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden 1.535 Neuinfektionen gemeldet. Das sind rund 300 mehr als am Vortag. Allein knapp 350 neue Corona-Fälle meldete das Landesgesundheitsamt für den Rems-Murr-Kreis. Dort stieg die Inzidenz auf über 240, das ist der aktuell höchste Wert in der Region. Auch in Stuttgart und im Kreis Ludwigsburg liegt die Inzidenz bei oder knapp über 200. Gleichzeitig steigt auch die Zahl der Corona-Intensivpatienten weiter an. Derzeit werden 308 Menschen landesweit auf den Intensivstationen behandelt, das sind 13 mehr als am Vortag.