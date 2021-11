Region Stuttgart: Mehr als 1.200 neue Corona-Fälle

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in der Region Stuttgart ist wieder stark gestiegen - in Stuttgart und den umliegenden Landkreisen wurden innerhalb von 24 Stunden 1.220 weitere Fälle gemeldet. Außerdem starben fünf Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Allein im Kreis Ludwigsburg wurden 350 neue Corona-Fälle registriert, in Stuttgart knapp 300. In der Landeshauptstadt und im Rems-Murr-Kreis stiegen die Inzidenzwerte wieder über 200. Die Lage auf den Intensivstationen bleibt kritisch, dort werden landesweit derzeit 295 Menschen wegen Corona behandelt, das sind elf mehr als am Vortag. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg auf 3,9.