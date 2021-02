Corona-Mutationen breiten sich auch immer mehr in der Region Stuttgart aus. So wurde im Kreis Göppingen in sieben Proben von Personen die englische Variante nachgewiesen. Laut einer Mitteilung des Landratsamts vom Dienstag bestehen in mehreren Fällen Kontakte zu einem größeren Ausbruchsgeschehen in Ulm. Das Kreisgesundheitsamt hat deshalb verschärfte Quarantänemaßnahmen für die Kontaktpersonen der Betroffenen verordnet. Zuvor waren bereits in Stuttgart die Südafrika-Variante und die britische Variante offiziell nachgewiesen worden. Um die Ausbreitung einzudämmen, haben deshalb die Fieberambulanz Neckarpark und das Corona-Testzentrum Cannstatter Wasen ihr Angebot erweitert. So können etwa Personen mit Krankheitssymptomen bei der Fiberambulanz auch ohne Überweisung durch den Hausarzt vorstellig werden.