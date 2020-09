Nach Monaten ohne regelmäßigen Präsenzunterricht sollen Kinder und Jugendliche nach den Sommerferien wieder normal in die Schule gehen. Der Rems-Murr-Kreis geht dabei lieber seinen eigenen Weg.

Anfang Juli hat das baden-württembergische Kultusministerium die Schulen über das Rahmenkonzept für das Schuljahr 2020/2021 informiert. Das oberste Ziel: Nach den Sommerferien sollen alle Schulen im Land ihren Schülerinnen und Schülern wieder einen Regelschulbetrieb ermöglichen. Dafür lässt das Ministerium das Abstandsgebot fallen und schwenkt stattdessen auf Gruppen in fester Zusammensetzung um. Im Zweifel soll so im Infektionsfall nur eine Klasse zu Hause bleiben müssen und nicht die ganze Schule.

In einer weiteren Information an die Schulen Anfang September teilte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) mit, dass es bei den festen Gruppen auch Ausnahmen geben kann: Die neue Corona-Verordnung Schule, die ab dem 14. September gelten soll, erlaubt auch gemischte Gruppen für schulische Förderangebote, sofern ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet ist. Damit könnte beispielsweise Hausaufgaben- und Lernhilfe ermöglicht werden. Das soll jedoch nicht für den AG-Bereich gelten.

Maskenpflicht auf Schulhof und Toilette

Ab Klasse 5 in weiterführenden Schulen gilt eine Maskenpflicht außerhalb des Unterrichts, also zum Beispiel auf dem Hof oder in der Toilette, nicht aber im Unterricht. Zum Ende der Ferienzeit können sich Lehrkräfte sowie Personal aus Kitas und Kindertagespflege zweimal freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Tritt in einer Einrichtung ein bestätigter Covid19-Fall auf, dann können sich laut Ministerium alle Personen dort testen lassen.

Stadt und Kreis Ludwigsburg legen die Verantwortung für die Durchführung von Tests in die Hand der niedergelassenen Ärzte und der Teststelle am Klinikum Ludwigsburg. "Geht zum Arzt eures Vertrauens", erklärt der Erste Bürgermeister der Stadt Ludwigsburg, Konrad Seigfried, die Strategie seiner Stadt. "Und wenn das nicht möglich ist, dann gibt es noch ein großes Testzentrum an der Klinik. Ich hoffe, dass das so funktioniert." Auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg sind Corona-Schwerpunktpraxen aufgelistet.

Rems-Murr-Kreis mit eigener Teststrategie

Der Rems-Murr-Kreis geht in Sachen Corona-Tests für Schüler, Lehrer und Kita-Kinder einen eigenen Weg. Das Landratsamt begründet das damit, dass die Teststrategie des Landes zwar theoretisch vieles regele, die Umsetzung sei aber immer wieder mit Unklarheiten und praktischen Problemen behaftet. Wenn nun im Rems-Murr-Kreis Corona-Fälle an Schulen und Kitas auftauchen, greift ein Konzept von Rems-Murr-Gesundheitsamt, Schulamt und Kreisärzteschaft: Die gesamte betroffene Klasse oder Gruppe kann sich in der Fieberambulanz im Klinikum Schorndorf oder bei einem niedergelassenen Arzt testen lassen.

Organisiert wird der Test vom Gesundheitsamt. Schulen sollen sich unkompliziert über ein Online-Tool anmelden können. "Unser Ziel ist es, den betroffenen Eltern, Lehrern und Erziehern in dieser ohnehin belastenden Situation ein Stück weit Verlässlichkeit zu geben", so Rems-Murr-Landrat Richard Sigel.

130 Millionen Euro für Laptops und Tablets

Wenn eine Klasse oder eine ganze Schule wegen eines Corona-Falls vorübergehend zuhause bleiben muss, soll nach dem Willen des Kultusministeriums Fernunterricht stattfinden. Dafür seien Qualitätskriterien festgelegt worden.

Die Schüler müssten regelmäßig Aufgaben und Rückmeldungen bekommen. Das Land hat zusammen mit dem Bund 130 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, mit denen rund 300.000 Laptops und Tablets gekauft werden sollen - für Schülerinnen und Schüler, die zuhause keine entsprechenden Geräte haben. In Ludwigsburg wurden kürzlich rund 1.300 Laptops und Tablets gekauft, die die Schulen jetzt verleihen können.

Sechs Prozent der Lehrkräfte haben Attest

Über das Lernsystem Moodle stellt das Land den Schulen die nach eigenen Angaben datenschutzkonformen Video-Chat Systeme "Big Blue Button" und "JitSi" zur Verfügung. Das ist besonders auch für die Lehrerinnen und Lehrer wichtig, die zur Risikogruppe gehören und nur Fernunterricht geben können. Nach Angaben des Ministeriums haben in Baden-Württemberg zum Stichtag 10. Juli sechs Prozent der Lehrkräfte ein entsprechendes Attest vorgelegt.

Im Kollegium des geschäftsführenden Schulleiters der Gymnasien in Ludwigsburg, Matthias Hilbert, sind das konkret drei Lehrkräfte. "Die werden von zuhause schwerpunktmäßig die Oberstufe unterrichten, das heißt also, wir werden die ganz aktiv miteinbinden in das Unterrichtsgeschehen. Und wir werden natürlich trotzdem noch zusätzlich einen Kollegen abstellen, der bei Fragen, die für Schüler entstehen, entsprechend aushelfen kann", so Hilbert.