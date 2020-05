Seit kurzem ist es den Kirchen wieder erlaubt, Gottesdienste mit Besuchern zu feiern. In Stuttgart wird es am Wochenende wieder mit Gottesdiensten losgehen - allerdings mit vielen Hygieneregeln und Einschränkungen.

Corona-konforme Sitzordnung in der Matthäuskirche in Stuttgart-Heslach. Pressestelle Evangelischer Kirchenkreis Stuttgart

„Für mich ist es ein Gefühl wie Ostern und Weihnachten zugleich, endlich wieder Gottesdienste feiern zu können", sagt Pfarrer Matthias Hambücher, leitender Pfarrer der Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Nordwest. Vorfreude herrscht auch beim Stuttgarter Stadtdekan Christian Hermes: "Wir freuen uns, dass wir endlich wieder zum Gottesdienst zusammenkommen können, auch wenn die Umstände schwierig bleiben."

Zwei Meter Abstand, kein Singen, Hostie mit der Zange

Mit schwierigen Umständen meint Hermes zum Beispiel, dass nur eine bestimmte Anzahl von Menschen in eine Kirche darf - wie viele, hängt von der Größe des Gebäudes ab. Dafür müssen Sitze abgesperrt oder markiert, Laufwege am Boden eingezeichnet werden. Der Abstand zwischen den Menschen muss zwei Meter betragen.

Nur kleiner Chor erlaubt

Das Weihwasserbecken bleibt weiterhin leer, singen darf nur der Kantor oder ein kleiner Chor mit maximal vier Personen. Den Gottesdienstbesuchern wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen, an den Eingängen wird Desinfektionsmittel aufgestellt. Das Abendmal in den evangelischen Kirchen im Kirchenkreis Stuttgart wird bis auf weiteres nicht gefeiert, in den katholischen Kirchen in Stuttgart soll die Hostie mit einer Zange gereicht werden.

Der Pfarrer der Stuttgarter Stiftskirche Matthias Vosseler trägt einen Mund-Nasen-Schutz. Auch Gottesdienstbesuchern wird empfohlen, eine Gesichtsmaske zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus zu tragen. Pressestelle Evangelischer Kirchenkreis Stuttgart

Anmeldung und Einlasskontrollen

Die Zahl der Besucher wird am Eingang kontrolliert, in den katholischen Kirchen müssen sich Gläubige vorher noch anmelden - ob per Papierformular, E-Mail, Doodle oder Telefon, das hängt von der jeweiligen Gemeinde ab.

In der Matthäuskirche in Stuttgart-Heslach sind die Stühle bereits neu aufgestellt: Wo bisher 200 Personen Platz fanden, können nun noch 60 Menschen sitzen. "Eine neue Ästhetik für die Matthäuskirche. Dabei trägt schon die neue Anordnung der Stühle eine eigene Botschaft in sich: Abstand halten bleibt das Gebot in der sogenannten neuen Normalität", so Pfarrer Siegfried Schwenzer.

Kirchen wollen mehr Gottesdienste anbieten

Um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, einen Gottesdienst zu besuchen, bieten viele Gemeinden zusätzliche Gottesdienste an. In der Stuttgarter Stiftskirche wird derzeit mit zwei, aber jeweils kürzeren, Sonntagsgottesdiensten um 10 und 11 Uhr geplant. "Dazwischen wird gelüftet und desinfiziert", erklärt Stiftskirchenpfarrer Matthias Vosseler. Einige Gemeinden bleiben auch weiter im Internet aktiv: Die Sonntagsgottesdienste aus St.Eberhard und St. Georg sowie aus dem Ökumenischen Zentrum in Stuttgart-Neugereut werden weiterhin im Internet übertragen.

"Traktor-Gottesdienste" in Endersbach

Neue Wege geht auch die evangelische Kirchengemeinde in Weinstadt-Endersbach: Weil in ihrer Kirche mit den neuen Abstandsregeln nur wenige Menschen hineinpassen, will sie nun "Traktor-Gottesdienste" anbieten. Auf einem Traktoranhänger sind bereits ein Kreuz und ein Altar aufgebaut. Gläubigen wird empfohlen, zu den 20-minütigen Gottesdiensten einen Campingstuhl mitzubringen.

Wie lange für die Religionsgemeinschaften die Corona-Einschränkungen gelten, ist im Moment noch nicht absehbar. Die gesetzliche Vorgabe des Landes gilt zunächst einmal bis voraussichtlich 15. Juni. Die evangelische Kirche in Stuttgart hat aber schon jetzt angekündigt, den Mindestabstand von zwei Metern bis zum 31. August einhalten zu wollen.