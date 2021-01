In einigen Stuttgarter Stadtteilen werden die Altpapiertonnen ab sofort nicht mehr geleert. Etliche Mitarbeiter sind an Corona erkrankt oder deswegen in Quarantäne.

Altpapiersammlung in Stuttgart fällt teilweise aus. dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa | Martin Gerten Die Stadt Stuttgart teilte mit, dass 12 Mitarbeiter der Abfallentsorgung an Corona erkrankt und 13 in Quarantäne seien. Andere Angestellte könnten wegen der Ansteckungsgefahr nicht hinzugezogen werden. Die Abfallwirtschaft der Stadt versucht nun, Leiharbeiter zu bekommen. Dies sei aber schwierig, weil die Leiharbeiter einen negativen Corona-Test vorweisen müssten, so ein Sprecher der Stadt Stuttgart am Freitag. Empfehlung: Altpapier sammeln und zwischenlagern Betroffen seien unter anderem die Stadtteile Asemwald, Birkach, Degerloch, Fasanenhof, Heumaden, Hoffeld, Möhringen, Kaltental, Plieningen, Riedenberg, Rohr, Sillenbuch, Sonnenberg und Vaihingen. Die Stadt empfieht, Papier und Kartonagen zu bündeln und im Trockenen zu lagern. Sobald eine Abfuhr wieder möglich ist, will die Stadt das überschüssige Altpapier nach und nach kostenfrei mitnehmen.