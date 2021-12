Lage im Klinikum Esslingen weiter angespannt

per Mail teilen

Die Situation im Klinikum Esslingen ist wegen der dramatischen Corona-Lage weiterhin angespannt. Erste Patienten mussten bereits verlegt werden, bestätigte eine Sprecherin des Klinikums am Mittwoch dem SWR. In den vergangenen Wochen seien vier Patienten in Krankenhäuser im weiteren Umkreis verlegt worden, heißt es aus dem Klinikum. Derzeit würden zehn Patienten auf der Intensivstation behandelt. Alle seien ungeimpft. Weitere 22 Patienten befinden sich auf der Normalstation. Um mehr Kapazitäten für schwer erkrankte Covid-Patienten zu schaffen, wird derzeit Pflegepersonal im Esslinger Klinikum für die Intensivstation geschult, sagte Klinikum-Sprecherin Anja Dietze. Von Entspannung könne keine Rede sein.