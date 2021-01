Die Kreisimpfzentren sollen von Freitag an ihre Arbeit aufnehmen. Auch das Impfzentrum des Kreises Esslingen auf der Messe Stuttgart ist jetzt einsatzbereit, hat aber derzeit nur wenig Impfstoff.

Immer den roten Pfeilen nach: Hier entsteht die Rezeption des Kreis-Impfzentrums in der Stuttgarter Messe, Halle 9. Messe Stuttgart

Wo sonst Unternehmen ihre Produkte ausstellen, sollen in den kommenden Monaten tausende Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Sobald ausreichend Impfstoff da ist, sollen in Messehalle 9 bis zu 800 Menschen täglich eine Impfung erhalten. Für die nächsten zwei Wochen konnten nach Angaben des Esslinger Landratsamts allerdings nur 300 Terminslots vergeben werden.

Messe ist gut erreichbar

1.500 Quadratmeter Fläche hat die Messe Stuttgart für das Kreisimpfzentrum zur Verfügung gestellt. Die Messe ist verkehrstechnisch gut erreichbar - für Autofahrer und mit Öffentlichen Verkehrsmitteln. Neben der Infrastruktur werde die Messe auch Betriebspersonal stellen sowie Dienste wie Parkleitsystem oder Sicherheit übernehmen, teilte die Messe Stuttgart am Donnerstag mit.

Weitere Impfzentren in der Region

Der Landkreis Esslingen hat ein zweites Impfzentrum in einem Gewerbegebäude in Esslingen. Auch in den anderen Landkreisen gehen am Freitag die Impfzentren an der Start. Nur das Kreisimpfzentrum in Sindelfingen (Kreis Böblingen) öffnet voraussichtlich erst nächste Woche. Die Impfzentren sollen zunächst bis Juni in Betrieb sein.