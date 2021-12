Polizei stellt bei Corona-Kontrollen wenige Verstöße fest

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen in den Kreisen Böblingen und Ludwigsburg verstärkt Corona-Kontrollen durchgeführt. Die Zahl der registrierten Verstöße war demnach insgesamt gering. In Leonberg wurden gestern 15 Gaststätten und 105 Personen überprüft. Dabei stellte die Polizei sechs Verstöße gegen die Corona-Verordnung und einen gefälschten Impfpass fest. Kontrollen im Marbacher Bahnhofsbereich (Kreis Ludwigsburg) blieben ohne Beanstandungen. Bereits Anfang Dezember war an Einrichtungen des ÖPNV in beiden Kreisen die Maskenpflicht kontrolliert worden. Dabei wurden bei rund 3.800 überprüften Personen 172 Verstöße festgestellt.