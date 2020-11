per Mail teilen

Viele Krankenhäuser verschieben planbare Operationen, um Platz für Corona-Patienten zu schaffen. Für die Kliniken bedeutet das einen höheren Aufwand bei weniger Einnahmen.

Unterschrieben haben den offenen Brief die Landräte des Kreises Böblingen, Roland Bernhard (parteilos), und des Kreises Calw, Helmut Riegger (CDU). Die Landkreise betreiben den Klinikverbund Südwest. Bernhard und Riegger fordern in ihrem Schreiben an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) von der Bundesregierung finanzielle Unterstützung für die kommunalen Krankenhäuser.

Bund soll Rettungsschirm für Kliniken neu spannen

Der Klinikverbund Südwest habe, wie bundesweit viele Kliniken, planbare Operationen heruntergefahren, um Plätze für Covid-19-Patienten freizuhalten, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Schreiben. Das sei richtig und wichtig, betonen die Landräte, führe aber erneut zu einem erheblichen Einnahmenverlust. Es sei deshalb dringend erforderlich, dass der Bund den Rettungsschirm für die Kliniken neu spannt und entsprechende Freihaltepauschalen bietet, so die Landräte. Die Kliniken müssten die Sicherheit haben, einen Ausgleich für die Corona-bedingten Erlösausfälle und die hohen Kosten für die Pandemieprävention zu erhalten.

Finanzielle Hilfen auch für Pflege und Reha gefordert

Konkret fordern die Landräte eine Liquiditätssicherung für Kliniken, eine Aussetzung der Pflegepersonaluntergrenzen während der Pandemie und einen erweiterten Rettungsschirm auch für Pflegeeinrichtungen und Reha-Kliniken. Der Klinikverbund Südwest betreibt sechs Standorte in den Kreisen Böblingen und Calw.