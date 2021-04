In der Justizvollzugsanstalt in Stuttgart-Stammheim gibt es Corona-Fälle unter den Gefangenen. Auch mehrere Mitarbeitende sind betroffen. Das Justizministerium hat darauf reagiert.

In der JVA Stammheim sind mehrere Corona-Fälle aufgetreten. Das Justizministerium hat einen vorübergehenden Aufnahmestopp verhängt. Auch Besuche gibt es vorerst keine. (Archivbild) SWR picture alliance / Franziska Kraufmann/dpa | Franziska Kraufmann

Das Justizministerium hat in Absprache mit dem Stuttgarter Gesundheitsamt am Montag einen vorläufigen Aufnahmestopp verhängt. Es werde alles auf einen "Notbetrieb" heruntergefahren, sagte ein Sprecher des baden-württembergischen Justizministeriums dem SWR. Vorerst sind zum Beispiel keine Besuche mehr erlaubt, so der Sprecher weiter.

Auch Mitarbeitende wurden positiv getestet

Am Freitag waren laut Justizministerium alle rund 200 Gefangenen des betroffenen Gebäudetraktes getestet worden. Dabei sei bei zwei Personen das Ergebnis positiv gewesen. Die Infektionsquelle selbst blieb den Angaben nach aber unklar. Auch bei fünf Mitarbeitenden seien Corona-Infektionen nachgewiesen worden, so der Sprecher weiter. Am kommenden Mittwoch sollen alle erneut getestet werden. Insgesamt sitzen in Stammheim 684 Personen ein.

Gerichtsverhandlungen müssen verschoben werden

Wegen der Corona-Fälle war am Montagvormittag der Gerichtsprozess gegen zwei mutmaßliche Angreifer eines Querdenken-Demonstranten vertagt worden. Auch die Prozesstermine gegen die mutmaßliche rechte Terrorgruppe "Gruppe S" am Dienstag und am Mittwoch sind abgesagt worden.