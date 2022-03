Corona-Inzidenzen in der Region Stuttgart weiter niedrig

Die Corona-Zahlen bleiben in der Region Stuttgart niedrig. So melden alle Kreise Sieben-Tage-Inzidenzen von unter zehn. Im Kreis Ludwigsburg liegt der Wert mit 3,3 am niedrigsten, im Rems-Murr-Kreis mit 9,3 am höchsten. Vor einer Woche gab es in der Region Stuttgart noch Werte von bis zu 20,9. Auch die Zahl der gemeldeten Todesfälle ist zurückgegangen. Waren es vor einer Woche noch vier, wurden nun keine weiteren Todesfälle gemeldet. Nicht ganz so positiv sieht der Vergleich mit dem Vortag aus: Da lag die Inzidenz im Kreis Ludwigsburg bei 2,6. Das heißt: 0,7 Prozentpunkte niedriger als die jetzigen 3,3.