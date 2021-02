per Mail teilen

In Stuttgart ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder unter den kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gerutscht. Damit ist der Kreis Esslingen der einzige in der Region Stuttgart, der noch eine Inzidenz von über 50 hat - mit aktuell 53,8. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamts vom Mittwochabend hervor. In Stuttgart war der Inzidenzwert zuletzt nochmals leicht über die 50er-Grenze gestiegen. Nachdem die landesweiten Ausgangssperren gerichtlich gekippt wurden, können die Gesundheitsämter vor Ort nun ab diesem 50er-Wert eine Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr verhängen.