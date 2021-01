Die Zahl der Corona-Infektionen nimmt in der Region Stuttgart weiter ab. Am Donnerstag wurden 345 neue Fälle gemeldet. In der Woche zuvor waren es noch gut 40 mehr. Besonders niedrig ist der Wert im Kreis Göppingen. Dort liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei nun 53 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Sinkt der Wert unter die 50er-Marke, gelten die Infektionsketten für die Gesundheitsämter als nachverfolgbar. Auch die Kreise Böblingen und Rems-Murr nähern sich diesem Wert. Hier liegen die Inzidenzen bei 61 und 62. Die Zahl der Todesfälle nimmt hingegen noch zu. Am Donnerstag wurden in der Region Stuttgart 29 gemeldet, vor einer Woche waren es 8.