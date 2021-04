In der JVA Stuttgart-Stammheim stehen derzeit knapp 700 Gefangenen unter Corona-Quarantäne. Was heißt das für die Männer hinter Gittern? Gefängnisseelsorgerin Schwester Vera gibt Einblicke in den Alltag.

SWR: Schwester Vera, wenn wir so einen Tagesablauf mal durchgehen: Was verändert sich da unter Corona-Bedingungen?

Schwester Vera: Im normalen Tagesablauf gibt es Arbeit - zumindest für einige Gefangene - es gibt so etwas wie Freizeit, in der alle Zellen offen sind und die Gefangenen miteinander kochen, spielen oder reden können. Es gibt auch die Möglichkeit im Hofgang zu sein. Das ist sowieso eine Stunde pro Tag, egal an welchen Tagen, wo man ganz normal miteinander spazieren gehen kann, einander was erzählen oder sonst irgendetwas. Und das fällt gerade alles weg.

Es gibt auch viele Dienste, zum Beispiel den Sozialdienst, den psychologischen Dienst und den medizinischen Dienst. Das ist alles gerade auf das nötigste Mindestmaß heruntergefahren. Und es gibt den seelsorgerlichen Dienst, das bin dann ich zum Beispiel.

SWR: Da sind wir dann bei Ihrer Tätigkeit...

Schwester Vera: Wir sind dafür da, wenn zum Beispiel irgendeinen Gefangener irgendein Problem hat oder meint, dass ihm die Decke auf den Kopf fällt, dann kann er uns einen Antrag schreiben und wir kommen und reden dann. Und wenn es etwas zu helfen gibt, was Sinn macht, dann helfen wir auch.

Schwester Vera ist Franziskanerinnen-Ordensfrau und kümmert sich seit Januar 2020 um das Seelenheil der Inhaftierten im Gefängnis in Stuttgart-Stammheim. Ihre Arbeit lebt von Nähe, Zuhören und Sprechen. Wegen der Corona-Pandemie muss sie seit rund einem Jahr Abstand halten und Schutzkleidung wie Maske und Schutzbrille tragen. Nachdem am vergangenen Freitag zwei Gefangene positiv getestet wurden, sind die Maßnahmen nochmal verschärft worden.

SWR: Aber so etwas wie Gespräche unter vier Augen, kann so etwas gerade überhaupt stattfinden?

Schwester Vera: Egal was mit Corona war - wir hatten bislang immer die Möglichkeit, zu den Gefangenen zu gehen - natürlich mit Schutzmaßnahmen - aber wir waren da. Das geht jetzt gerade nicht. Gestern habe ich Karten und Briefe ohne Ende geschrieben und die Gefangenen haben da gerade nur noch eine schriftliche Rückmeldung bekommen.

SWR: Was macht das mit den Insassen? Den sogenannten harten Kerlen?

Schwester Vera: Das sind gar nicht alles harte Kerle. Das sind manchmal ganz, ganz weiche, kleine, brutal ängstliche Männer, vor allem die in der U-Haft. Die haben auch Familie und wissen oft gar nicht, ob die gerade noch leben oder was bei der Familie gerade los ist. Bis zu sieben Wochen gibt es keine Erlaubnis für Kontakt. Jeder Brief braucht gerade ungefähr zweieinhalb bis drei Wochen, bis er von A nach B kommt. Es vergehen also vier bis sechs Wochen, bis ein Briefwechsel stattgefunden hat. Telefonate gibt es nur sehr ausgewählt. Das ist also richtig wenig Kontakt und das heißt, dass die Panik oder Angst wächst und wächst.

"In der JVA bin ich so sicher wie nirgendwo in ganz Stuttgart." Schwester Vera, Gefängnisseelsorgerin in Stuttgart-Stammheim

SWR: Was ist Ihre größe Sorge, Schwester Vera? Dass die Krankheit in der JVA in Stammheim wirklich ausbricht oder ist es eher das Thema Isolation?

Schwester Vera: Also die Sorge, dass die Krankheit ausbricht, die haben wir hier die ganze Zeit: Ich mag es mir nicht vorstellen, was wäre wenn. Was ich wirklich glaube, ist, dass ein Gefangener nur schwer durchkommt durch so eine Zeit...

SWR: Also das Thema Isolation?

Schwester Vera: Genau. Und was ich schon merke - für die Gefangenen und für mich - diese lange Zeit von mehr Beschränkungen als im Normalfall in Haft ist echt heftig durchzustehen: Also sowohl für die Gefangenen als auch für uns, die wir versuchen, zu begleiten, egal welcher Dienst, weil die Nöte so klar hervortreten. Und das macht auf Dauer was: Es geht irgendwie nicht mehr so kraftvoll wie ich das mal war. Aber das Tolle ist wiederum, ich kann mich darauf verlassen, dass die Leitung unserer Justizvollzugsanstalt kämpft wie die Löwen.

SWR: Haben Sie Angst davor, sich in der JVA anzustecken?

Schwester Vera: Ganz ehrlich, in der JVA bin ich so sicher wie nirgendwo in ganz Stuttgart. Ich fahre jeden Tag zwei Stunden mit der U-Bahn zur Arbeit, dort ist die Gefahr sich anzustecken viel höher. In Stammheim habe ich vor Corona keine Angst. Selbst wenn irgendwo was ist - es wird dort so sauber gehandelt und gehandhabt, wir arbeiten ja zum Beispiel auch unter Vollschutz wie Schutzbrille, Maske und Handschuhen, da ist viel mehr Schutz als außerhalb, viel mehr!