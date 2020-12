Noch vor Weihnachten soll ein Impfstoff gegen Corona auch in Deutschland zugelassen werden. In den Landkreisen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Es fehlt aber noch Personal.

Corona-Impfung dpa Bildfunk Frank Hörmann

Die beiden Zentralen Impfzentren in Stuttgart werden vom Robert-Bosch-Krankenhaus und vom Klinikum Stuttgart betrieben. Sie sind fertig aufgebaut und startklar. Das Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) rechnet mit einem Impfstart zwischen dem 23. und 26. Dezember. Viele Ärzte hätten sich bereits für die Impfungen gemeldet, so das RBK. Schwieriger sei aber die Suche nach medizinischen Fachangestellten. Sobald der Impfstoff kommt, sollen am Robert-Bosch-Krankenhaus 1.500 Menschen pro Tag geimpft werden.

Klinikum Stuttgart bereit - auch für mobile Impfteams

Auch am Klinikum Stuttgart, das im Zentralen Impfzentrum in der Liederhalle täglich 2.500 Menschen impfen soll, haben sich schon etliche Freiwillige gemeldet. Die ersten Arbeitsverträge sind schon abgeschlossen. Außerdem werden bereits "Schattendienstpläne" erstellt. Kommt der erste Impfstoff tatsächlich noch vor Weihnachten, wäre alles bereit, so das Klinikum. Auch hätten sich schon einige Hausarztpraxen für mobile Impfteams gemeldet. Sie sollen die Impfungen in Alten- und Pflegeheimen übernehmen. Die weitere Personalsuche soll nach Weihnachten starten.

Kreis Böblingen sucht auch Dolmetscher

Der Kreis Böblingen sucht schon nach Personal für das geplante Kreisimpfzentrum, das am 15. Januar in Sindelfingen an den Start gehen soll. Der Bedarf sei riesig, heißt es vom Landratsamt. Täglich würden rund 80 Mitarbeitende gebraucht. Gesucht werden Mitarbeiter für den medizinischen Bereich, für die Verwaltung und zum Dolmetschen - vor allem für Türkisch und Russisch. Wer sich bewirbt, sollte pro Woche für 20 Stunden und mehr zur Verfügung stehen, wünscht sich Böblingens Landrat Roland Bernhardt.

Kreis Göppingen schreibt Stellen aus

Auch für die Kreisimpfzentren im Kreis Göppingen und im Rems-Murr-Kreis wird noch Personal gesucht. Eine entsprechende Ausschreibung soll im Kreis Göppingen noch im Lauf der Woche kommen. Gesucht werden Ärzte, medizinisches Fachpersonal und Verwaltungskräfte.