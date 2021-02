Von der Corona-Schutzimpfung erwarten viele eine Lockerung der Corona-Maßnahmen. Allerdings gehen die Impfungen in der Region Stuttgart bisher nur schleppend voran. Ein Überblick.

Ein kleiner Pieks mit großer Wirkung SWR

Die gute Nachricht zuerst: Auch in der Region Stuttgart ist absehbar, dass die Bewohner der Alten- und Pflegeheime bald ihre erste Impfung gegen das Coronavirus bekommen haben.

Markus Rose, der Leiter des Zentralen Impfzentrums in der Stuttgarter Liederhalle, spricht einer Herausforderung. Aber: "Wir haben einen großen Teil der rund 12.000 Menschen, die wir in Alters- und Pflegeheimen in den Landkreisen Böblingen, Esslingen und im Stadtkreis Stuttgart mit mobilen Teams versorgen, auch entsprechend geimpft." Nächste Woche werde die Erstimpfung voraussichtlich abgeschlossen.

Im Rems-Murr-Kreis haben die Mobilen Impfteams bisher 17 Heime mit der Erstimpfung versorgt. Die Hochbetagten in den übrigen 50 Pflegeheimen sollen bis Ende Februar ihre erste Impfung bekommen. Parallel dazu laufen die Zweitimpfungen, die bis Ende März abgeschlossen sein sollen.

Der Kreis Ludwigsburg will bis Anfang März mit den Erstimpfungen in den 74 Pflegeheimen fertig sein.

Und im Kreis Göppingen haben bereits 95 Prozent der Menschen in Alten- und Pflegeheimen ihre erste Impfung bekommen. 16 Heime sollen dort bis Ende Februar die zweite Impfung erhalten.

Kritik von der Evangelischen Heimstiftung

Viele hochbetagte Menschen in der Region Stuttgart werden also bis Ende nächster Woche zumindest einmal geimpft sein. Dem größten Träger von Alten- und Pflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg, der Evangelische Heimstiftung, reicht das aber nicht. Denn - und das ist die schlechte Nachricht: Die kranken Heimbewohner, die nicht geimpft werden konnten, neue Bewohner und ein Teil der Mitarbeiter müssten sich selbst einen Termin in den Zentralen Impfstellen besorgen.

"Da dauert es aber ewig, bis man einen Termin bekommt," sagte Pressesprecherin Alexandra Heizereder. "Und so ist ein Pflegeheim dann eben nicht zu 90% geschützt, sondern vielleicht nur zur 50% - das reicht aber nicht."