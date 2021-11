Bühne frei für Corona-Impfung: Impf-Aktion von Stuttgarter Theatern sorgt für großen Andrang

Unter dem Motto "Dranbleiben Stuttgart" wird diese Woche in verschiedenen Stuttgarter Theatern gegen Corona geimpft. Den Pieks gibt es in einer ganz besonderen Atmosphäre.

Die Spritze zum Schutz vor Corona gibt es da, wo sonst in Stuttgart Theater gespielt wird: Zwischen rotem Samt, goldenen Lampen über der Bar und der Theatergarderobe stehen an diesem Mittwoch im Foyer der Komödie im Marquardt Menschen Schlange. Sie alle wollen sich eine Corona-Impfung abholen, die von einem mobilen Team des Klinikums Stuttgart verabreicht wird. Die Impf-Aktion wurde von verschiedenen Stuttgarter Theatern auf die Beine gestellt.

Stuttgarter Theater-Intendant Preuß will zurück zur Normalität

Es sei ein Zeichen der Solidarität, allen Menschen unkompliziert Impfungen anzubieten, sagte Axel Preuß, der Intendant der Schauspielbühnen Stuttgart, der ebenfalls bei der Impfaktion vor Ort ist. Nur so könne man "zurück in das Leben, was wir geliebt haben, vor Corona, wenn sich möglichst viele Menschen impfen lassen", so Preuß.

"Im Moment ist das eine Tragikkomödie."

Schwere Corona-Lage, leichtes Theaterprogramm

Für den Theatermann ist das derzeitige Hin und Her um Impfungen und Coronaregeln auf der politischen Bühne zwar kein Stoff für die Schauspielbühne. Dennoch sei es eine Tragikomödie, sagte er dem SWR. Schwierig sei, dass die Regeln nicht sehr nutzerfreundlich seien. Während man als Arbeitgeber etwa bei den Schauspielern und anderen Mitarbeitern den Impfstatus nicht abfragen dürfe, müsse man vom Publikum aber die Nachweise einfordern. Das führe zu Verwirrung. Und in dieser schwierigen Situation müsse gleichzeitig das Theaterprogramm dagegen derzeit kluge Leichtigkeit bieten.

Theater und Corona-Impfung passt zusammen - finden die Intendaten mehrerer Stuttgarter Theater, die zusammen eine Impf-Woche organisiert haben. Jeder kann sich hier bis zum 6. November ohne Termin gegen Covid19 immunisieren lassen. SWR Verena Neuhausen

"Wir können kein Programm über Corona machen", ergänzt Sebastian Weingarten, der Indendant des Renitenztheaters, "die Leute sind müde". Noch habe man nicht die Zahlen an Theaterbesuchern, wie man sie vor der Pandemie hatte. Man versuche jetzt mit neuen Eigenproduktionen Zuschauer einzuladen. Impfungen sieht er als Angebot ans Publikum für eine Rückkehr zum früheren Theaterbetrieb. Auch wenn die Impfung eine freie Entscheidung bleibe, hofft Weingarten auf eine hohe Impfbereitschaft in den Stuttgarter Theatern.

Weitere Impftermine in Theatern in Stuttgart folgen

Der Andrang fürs Impfen im Theater in Stuttgart war groß. SWR Verena Neuhausen

Am Ende des Impftages in der Komödie im Marquardt haben sich rund 200 Menschen immunisieren lassen, heißt es von den Schauspielbühnen Stuttgart. Viele weitere Personen hätten auf den nächsten Termin vertröstet werden müssen.

Weitere offene Impftermine in Stuttgart sind am 4. November im Theater der Altstadt von 11:30 bis 17 Uhr. Außerdem am 5. November in der Rosenau von 11:30 bis 17 Uhr. Der Letzte Termin der Theater-Impfungen findet am 6. November im Theaterhaus und Friedrichsbau Varieté statt, ebenfalls von 11:30 bis 17 Uhr.