Die Corona-Pandemie stellt unter anderem auch Clubs und Veranstalter vor massive Probleme - vieles ist geschlossen oder abgesagt. Der Verwaltungsausschuss des Stuttgarter Gemeinderats berät am Mittwoch über Hilfen. Konkret geht es um Corona-Hilfen für Clubs, Livemusik-Spielstätten und Veranstalter. Aber auch angekündigte Schließung des Innenstadtkinos Metropol zum Jahresende soll zur Sprache kommen. Dazu liegt unter anderem ein Antrag der SPD-Fraktion vor. Dabei geht es etwa um mögliche Pläne für das Gebäude oder Chancen, das Metropol als privatwirtschaftliches Kino weiterzuführen, aber auch ob Bürgschaften oder Kredite vorstellbar sind. Nach der angekündigten Schließung hatten hunderte Festivalmacher und Kulturschaffende einen Brief an die Stadt Stuttgart unterschrieben, in dem sie die Rettung des Metropols forderten.