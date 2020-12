Der Corona-Verdachtsfall in der Grundschule in Waiblingen-Bittenfeld hat sich nicht bestätigt. Das hat das Landratsamt des Rems-Murr-Kreises am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Ein Kind musste getestet werden, weil ein Familienmitglied infiziert ist. Auch die Mitschüler mussten vorsichtshalber zu Hause bleiben. Ab Freitag müssen sie nun aber wieder in die Schule.