Viele Betriebe kämpfen um ihre Existenz – eine Verlängerung der Außengastronomie könnte die Umsätze steigern. Doch Heizstrahler draußen sind umstritten, auch in der Region.

Die Sommermonate waren oft warm und trocken. Die von den Folgen der Pandemie auch besonders betroffenen Hotels und Gaststätten konnten so zumindest in der Außengastronomie einen Teil der fehlenden Einnahmen wieder auffangen. Weil es jetzt im bevorstehenden Herbst und Winter empfindlich kalt werden kann, sollen Gäste wegen der Abstandsregelungen und dank der Heizpilze weiterhin draußen sitzen können. Heizstrahler draußen sind aber nicht überall in der Region Stuttgart erlaubt.

Noch keine endgültige Entscheidung in Ludwigsburg

In Ludwigsburg etwa dürfen Gastwirte Heizpilze nicht verwenden. Aus Nachhaltigkeitsgründen, schließlich wärmen sie nicht nur Gäste in Kneipen und Restaurants, sondern eben auch die Außenluft. Und da dafür in der Regel Erdgas verbrannt wird, ist das schlecht fürs Klima. Trotzdem gibt es mit Blick auf die Gastwirte Überlegungen, Heizstrahler oder andere Wärmequellen in den kommenden Monaten ausnahmsweise zu erlauben. Doch noch gibt es keine endgültige Entscheidung in Ludwigsburg.

Ausnahmen in Stuttgart nicht ausgeschlossen



Auch in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) und in Stuttgart gibt es ein Verbot von Heizpilzen, in Stuttgart allerdings bislang nur für die Wintermonate. Ein generelles Verbot werde geprüft, heißt es bei der Stadtverwaltung. Möglich sei aber auch, dass der Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen erst einmal Corona-bedingte Ausnahmen beschließen wird.

Eingeschränkte Erlaubnis in Esslingen



In Esslingen werde die aktuelle Diskussion verfolgt, heißt es im dortigen Rathaus, Entscheidungen stünden aber noch nicht an. Bislang gilt: Heizpilze sind nicht grundsätzlich verboten, aber auf ein Gerät pro Betrieb beschränkt und müssen extra genehmigt werden.