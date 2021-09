Inzidenzwerte in der Region Stuttgart kaum verändert

In der Region Stuttgart sind von Dienstag auf Mittwoch knapp 650 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. In Stuttgart gab es einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. In der Landeshauptstadt wurden mit 260 auch die meisten neuen Corona-Fälle registriert. Der Inzidenzwert stieg in Stuttgart auf 114,7. Das ist der höchste Wert in der Region. Die Neuinfektionsraten in den Landkreisen haben sich kaum verändert, am niedrigsten ist der Wert mit 63,8 derzeit im Kreis Göppingen. Aktuell werden landesweit 202 Patienten wegen Covid-19 auf Intensivstationen behandelt. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt derzeit bei 1,99.