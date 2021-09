Inzidenzwerte in der Region fast überall leicht gesunken

Die Corona-Neuinfektionsraten in der Region Stuttgart sind leicht gesunken - einzige Ausnahme ist der Rems-Murr-Kreis. Dort stieg der Wert leicht auf 111,2. Im Rems-Murr-Kreis sind auch zwei Todesfälle registriert worden. Insgesamt wurden in der Region Stuttgart von Sonntag auf Montag 172 neue Corona-Fälle gemeldet, davon allein 64 in Stuttgart. Auch in Stuttgart ist der Inzidenzwert gesunken, von 120,9 innerhalb eines Tages auf 112,5. In den Kreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen und Ludwigsburg liegen die Werte zwischen 69,7 und 98,5. Derzeit sind landesweit von den betreibbaren Betten in den Intensivstationen 9,1 Prozent mit Covid-19-Patienten belegt. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt aktuell bei 1,94.