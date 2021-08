Der Corona-Inzidenzwert in Stuttgart ist auf 100,9 gestiegen - den höchsten Wert in der Region. Insgesamt entwickeln sich die Inzidenzwerte aber uneinheitlich. 141 neue Corona-Fälle in Stuttgart meldete das Landesgesundheitsamt. Allerdings wurden am Vortag keine Zahlen aus Stuttgart übermittelt. In der gesamten Region Stuttgart gab es von Sonntag auf Montag 237 registrierte Neuinfektionen. Im Kreis Göppingen ist die Neuinfektionsrate auf 63,4 gesunken, den niedrigsten Wert in der Region. Derzeit sind landesweit 123 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen, acht mehr als am Vortag. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg auf 2,37.