Die Corona-Inzidenzwerte in der Region Stuttgart nehmen weiter zu. Von Samstag auf Sonntag sind in Stuttgart und den umliegenden Landkreisen 125 Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind zwar weniger als zuletzt, allerdings werden am Wochenende nicht alle neuen Fälle gemeldet. So gab es etwa aus Stuttgart am Sonntag keine neuen Zahlen. Der Inzidenzwert in der Landeshauptstadt ist mit 93,4 immer noch der höchste in der Region. In den Landkreisen sind die Neuinfektionsraten weiterhin gestiegen. Der Kreis Böblingen meldet jetzt einen Wert von 91,6. Den niedrigsten Inzidenzwert mit 70,1 hat der Kreis Göppingen. Im Kreis Esslingen wurde ein Todesfall gemeldet.