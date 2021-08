Die Corona-Neuinfektionsraten in Stuttgart und Region sind weiterhin gestiegen. Am höchsten ist der Inzidenzwert aktuell in Stuttgart mit einem Wert von jetzt 66,8. Allein in der Landeshauptstadt wurden von Sonntag auf Montag 86 neue Corona-Fälle gemeldet. In der gesamten Region sind es knapp 170 Neuinfektionen. Todesfälle in diesem Zeitraum wurden keine registriert. Zwei Landkreise haben noch einen Inzidenzwert unter 50, das sind die Kreise Ludwigsburg und Rems-Murr. Die Landkreise Böblingen, Esslingen und Göppingen weisen eine Neuinfektionsrate von über 50 aus. Bei der Beurteilung der Corona-Lage soll künftig die Krankenhausauslastung eine größere Rolle spielen.