Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in der Region Stuttgart hat am Wochenende weiter rasant zugenommen. Die Gesundheitsämter meldeten am Sonntag insgesamt 96 neue Fälle, am Samstag waren es 310. Den höchsten Inzidenzwert hat weiter Stuttgart mit jetzt 63,1. Hier wurden von Samstag auf Sonntag keine Neuinfektionen gemeldet. Am stärksten gestiegen ist die Neuinfektionsrate am Wochenende im Kreis Böblingen auf jetzt 50,4, am Freitag lag der Wert noch bei 30. Auch die Kreise Göppingen und Esslingen melden Inzidenzwerte über 50. Den niedrigsten Wert hat derzeit der Rems-Murr-Kreis mit knapp 45. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht registriert.