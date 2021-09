Inzidenzwerte in der Region Stuttgart kaum verändert

Die Corona-Neuinfektionsraten in der Region Stuttgart haben sich kaum verändert. Den höchsten Inzidenzwert verzeichnet weiterhin die Landeshauptstadt Stuttgart. Auf 24,5 ist die Neuinfektionsrate in Stuttgart gestiegen. Von Montag auf Dienstag wurden in der Landeshauptstadt 25 neue Corona-Fälle registriert. Den niedrigsten Inzidenzwert mit 10,9 hat weiterhin der Kreis Böblingen. Nach oben gehen die Werte auch im Kreis Ludwigsburg, die Neuinfektionsrate liegt jetzt bei 19,3, innerhalb von 24 Stunden wurden sogar 36 Neuinfektionen registriert. Für die gesamte Region Stuttgart meldete das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Dienstag 107 neue Fälle. Todesfälle wurden keine registriert.